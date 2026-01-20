「雪の中にゴミが」山形・蔵王で観光協会が注意喚起　埋まったコーヒー缶発見で...不法投棄以外にも問題が

J-CAST ニュース

   山形・蔵王の「蔵王温泉観光協会」公式X が2026年1月14日、「時々、雪の中にゴミが埋められています」などと、冬季のゴミ問題について注意喚起した。協会側に詳しい話を聞いた。

除雪機がゴミも飛ばしてしまうリスク

   蔵王温泉観光協会の公式Xは14日、雪の中に横向きでめり込んだコーヒー缶の写真を公開しながら、下記のように注意喚起をした。

「時々、雪の中にゴミが埋められています。残念ながらゴミは溶けないので、春になると地面に散乱していることも。。。雪の中に埋める行為はポイ捨てと同じなので、やめましょう！」

   投稿は4600件超の「いいね」を集め、「雪に埋めても『不法投棄』ですよね、結局...」「見えなくなったらOKではない」「空き缶・空き瓶のポイ捨てはホントたちが悪い」などと同情が寄せられている。

   単なる不法投棄の観点に加え、雪の中にゴミが埋められることでの問題はほかにも。蔵王温泉観光協会の広報担当は15日にJ-CASTニュースの取材に応じ、よくあるケースとして、個人宅でも使われるような除雪機を使う場合に生じうるリスクを指摘した。

   除雪機は回転する歯で雪を巻き上げ、飛ばす仕組みとなっており、埋められたゴミに気付かず巻き上げてしまうと、雪とともに飛ばして近くの車や物にぶつかったり、ガラスを割ったり、使用者や周りの人に当たったりする危険性があるという。

   Xで投稿した写真の状況については、除雪で出来た高さ70～80センチほどの雪山の側面に、缶が押さえつけられるように入っていたと説明している。場所は事務所がある蔵王体育館の駐車場と、徒歩5分のスキー場駐車場との間で、雪掃きをしていたら偶然見つけたという。

雪国あるあるで「故意じゃないパターンも」
