SwitchBot「顔認証パッド」に解錠不可リスク　原因は旧ファームウェア、公式X謝罪＆アプデ呼びかけ

顔認証などでカギをかける「スマートロック」のシステムでトラブルが起きている。SWITCHBOT（東京都渋谷区）が手がけるスマートロック用の充電式顔認証デバイス「SwitchBot 顔認証パッド」について、ブランド公式Xが2026年1月21日、旧ファームウェア（V24.15未満）で起こりうるトラブルを報告した。

バッテリー表示・通知の不具合が生じる場合があり、結果的に、バッテリー切れで解錠できなくなる恐れがあるとしている。同様の事案を防ぐため、利用者に対し、改善対応を含む最新バージョン（Ver.24.15以降）へのアップデートを呼びかけた。

最新バージョンにアプデ＆「一度満充電」で使用推奨

発表によると、SwitchBot 顔認証パッドが旧ファームウェアの場合、一部の使用環境・条件下で、（1）アプリ上のバッテリー残量表示が実際と異なる場合がある、（2）低電量通知が作動しない場合がある、（3）状況により、消費電力が一時的に増加する場合がある──といった事象が生じることを確認したという。同社は、

「これにより、バッテリー残量の低下に気づきにくくなり、バッテリー切れが発生した場合、デバイスが動作停止して解錠できなくなる恐れがあります」

と説明し、「本来、安心してご使用いただくべき製品において、このような事象が発生したことを、弊社として重く受け止めております」と伝えた。

最新バージョンへのアップデート後は、「正確なバッテリー状態の反映および安定した動作のため、一度満充電の状態でご使用いただくことを推奨しております」とのこと。