「今は中国語が聞こえません」あれほどいた観光客が消えた　代わりに増えたのは欧米に台湾、ほかにも

日本政府観光局と観光庁は、2025年の訪日外国人（インバウンド）は約4268万人で過去最多であることを発表した。2026年1月22日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は中国が渡航自粛をしているなかでのインバウンド事情と課題をとりあげた。

中国からは前年同月比45％以上の減少

番組はまず訪日観光者数1位が中国から韓国にかわったことを報じた。韓国人観光客は昨年1年間で約946万人となり過去最多を更新した。昨年12月だけをみると、高市首相の台湾有事発言で訪日自粛が呼びかけられた影響もあり、中国が前年同月比で45％以上減少した。

MCの恵俊彰さんが、ゲストで教育アドバイザーの清水章弘さんに「清水さんも関西にお住まいになっていますが、中国からのお客さんがすごく減っているという話ですが」と聞く。清水さんは「すごく減りましたね。京都駅だとタクシー乗り場とかに中国の人が多くいて、飲食店にもたくさんいたのですが、今は中国語が聞こえません。一方で欧米や韓国からのお客さんが増えたなという感覚は個人的にもあります」と話した。

韓国だけでなく、台湾やアメリカ、イタリア、北欧地域の国々からも日本にやってくる観光客が増えているという。