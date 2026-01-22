「徹底した被害者ファーストで」校内暴力めぐり猪狩ともか持論　「学校側が隠蔽・擁護せずに一律に警察に即通報」

学校でのイジメがSNS上で次々告発されていることについて、車椅子アイドルの「仮面女子」メンバー、猪狩ともかさんが2026年1月21日、X上で持論を展開した。

猪狩さんは、タレントのスマイリーキクチさんがイジメ動画拡散で自分勝手な「私刑」が横行していることをX上で批判した投稿を引用し、まず私刑について触れた。

学校側の「現状の隠蔽体質や名ばかりの調査」を批判

「何が正義かと問われておりますが、私刑は何も正義じゃないでしょうし、むしろ悪でしょう」として、私刑反対を明確にした。

そのうえで、猪狩さんは、SNS告発については理解を示した。

学校側などの「現状の隠蔽体質や名ばかりの調査」が問題になっているとして、「被害者がSNSで告発することが命を救う手立ての一つになっていることは間違いありません」と述べた。しかし、告発によって私刑が始まってしまうため、告発しなくていい社会にすべきだとして、自らの考えを次のように明らかにした。

「いじめは犯罪なのでどれだけ優秀な生徒や、スポーツで活躍している生徒であろうと学校側が隠蔽・擁護せずに一律に警察に即通報。警察も傷害として捜査し法的に罰して、加害者が社会的に大きなペナルティを受けるようにする」

猪狩さんは、未成年であろうとバリアがあってはならないとし、「罪を犯すものは退学や受験困難、就職困難などあって当然」だとした。被害者自殺など悲惨な結果にならないよう、「逮捕までの期間即日いじめている人間を学校、そして地域からすらも出入り禁止にして、スマホなどの連絡ツールも取り上げる」ことも提案した。

このような「徹底した被害者ファースト」を通じて、「『いじめは犯罪。罪を犯したら捕まる。』といじめをする人間＝犯罪者たちに知らしめたらいい」と訴えた。

猪狩さんは、1月に入って、学校イジメのSNS投稿がニュースになるたびに、同様の発言を続けている。