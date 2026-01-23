「今回の選挙、やだなあと思ってますよ」と田中真紀子氏　食料品の消費税ゼロで「年間5兆円もの財源が減る」

元衆議院議員のタレント・杉村太蔵さんが「きょうは話が合う」と元外相の田中真紀子さんと意気投合した。何の話で盛り上がったのか。高市早苗首相が踏み切る衆議院解散・総選挙の評価だ。

あれを作れます、これも作れます、と言われても

2026年1月22日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）にコメンテーターとゲストとして出演した２人は、まず田中さんが「なんで解散するのかわかりません」と一刀両断にして、料理にたとえてこう主張した。

「あれを作れます、これも作れます、食器もあります。おいしいそうですよ、いかがですかとか言われても、作ってくれなきゃわからない」「お料理が出てなくて、私どう？ 私どう？と言われても、そんなの（判断するのは）無理」と、高市首相が「私が総理でいいか決めてもらう」を解散の大義としたことを皮肉る。

杉村さんは「日本は議院内閣制ですから、国会が『高市さん、あなたが総理でいいです』って言ったわけですから、やっぱりこの衆議院の任期を（満期まで）しっかりやった方がいいんではないかな」と、やはり解散すべきではないという。

また、食料品の消費税ゼロを争点としたことについて、田中さんは「飲食料品の税率をゼロにすると、年間5兆円もの財源が減るんです。じゃあ、その分どこから持ってくるかということなんです」と首をかしげる。