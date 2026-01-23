J-CAST ニュース

「今回の選挙、やだなあと思ってますよ」と田中真紀子氏　食料品の消費税ゼロで「年間5兆円もの財源が減る」

2026.01.23 14:15
リサーチ班

   元衆議院議員のタレント・杉村太蔵さんが「きょうは話が合う」と元外相の田中真紀子さんと意気投合した。何の話で盛り上がったのか。高市早苗首相が踏み切る衆議院解散・総選挙の評価だ。

  • 高市早苗首相（2025年12月撮影）
    高市早苗首相（2025年12月撮影）
  • 杉村太蔵さん公式サイトより
    杉村太蔵さん公式サイトより
  • 高市早苗首相（2025年12月撮影）
  • 杉村太蔵さん公式サイトより

あれを作れます、これも作れます、と言われても

   2026年1月22日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）にコメンテーターとゲストとして出演した２人は、まず田中さんが「なんで解散するのかわかりません」と一刀両断にして、料理にたとえてこう主張した。

   「あれを作れます、これも作れます、食器もあります。おいしいそうですよ、いかがですかとか言われても、作ってくれなきゃわからない」「お料理が出てなくて、私どう？ 私どう？と言われても、そんなの（判断するのは）無理」と、高市首相が「私が総理でいいか決めてもらう」を解散の大義としたことを皮肉る。

   杉村さんは「日本は議院内閣制ですから、国会が『高市さん、あなたが総理でいいです』って言ったわけですから、やっぱりこの衆議院の任期を（満期まで）しっかりやった方がいいんではないかな」と、やはり解散すべきではないという。

   また、食料品の消費税ゼロを争点としたことについて、田中さんは「飲食料品の税率をゼロにすると、年間5兆円もの財源が減るんです。じゃあ、その分どこから持ってくるかということなんです」と首をかしげる。

「今のところ全部一致してるんです、田中先生と」
続きを読む
1 2
全文表示
杉村太蔵
田中真紀子
衆院選2026
解散総選挙
高市早苗
姉妹サイト