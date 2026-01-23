れいわ大石氏 vs 自民杉田氏の大阪5区は「きっついオバハン対決」？　自虐も大石氏「しばきまくる」宣言

れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年1月22日にXで、同日に自身が行った記者会見の様子を切り抜いた動画を公開。次期衆院選で同じ大阪5区に立候補予定の自民党の杉田水脈元衆院議員を名指しし、「ウソつき政治家はしばきまくる、そういう選挙にしたい」と宣言した。

会見動画をXでも公開

杉田氏は15年に、LGBTの人々について「生産性のあるものと無いものを同列に扱うには無理があります。これも差別ではなく区別」とブログに記したことで批判が相次いだ。

さらに16年にはスイスで行われたジュネーヴで国連女性差別撤廃委員会に参加した際のブログで傍聴人について「チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさん」と記載したことが問題に。大阪法務局に人権侵犯を認められていたと報じられている。

なお、杉田氏は政治資金パーティー収入の裏金問題を受けて半年間の党役職停止となり、24年10月の衆院選を見送り、25年7月の参院選では比例代表で立候補したものの、落選していた。一方、2月に行われる衆院選では自民党の公認を受け、大阪5区から出馬する見通しだ。

大石氏は22日にXで「大阪5区は大石あきこ vs 杉田水脈きっついオバハン対決」とコメントし、同日に行われたれいわ新選組の会見の様子を収めた動画を公開した。