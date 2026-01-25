大河内志保、ミニ丈×ブーツのコーデで色気ダダ漏れ　すらり神スタイル...国宝級の美貌にドキっ

モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2026年1月9日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートとロングブーツを合わせたコーデを披露した。

「心の感じたまま自分軸で生きる」

大河内さんは新年のあいさつを添えて、近況を報告。「少しずつ平常運転に」といい、「お正月はお節作りしたり 初詣に行ったり 『タンとヒレ肉』だけというめちゃくちゃ柔らかくて美味しい焼肉屋さんで素晴らしい方々とパワフルチャージな新年会 初競り鮪も」とつづった。

また、「やっと心の感じたまま自分軸で生きる」「今までがリハーサルで今からが本番の人生」とコメントを添え、最後に「皆様、本年もどうぞお力添えの程宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、くすみピンクのニットと黒いミニスカートを着用。カメラに向かって微笑むアップショットを披露していた。2枚目では、鏡をバックに、足元に黒いロングブーツを合わせ、スマホを片手に凛とした表情をみせていた。

この投稿には、「一段と素敵ですね」「びっくりするくらい美しい」「信じ難い変わらぬ美貌！」「妖精の様に透き通る美」「この可愛さは...罪です」「めちゃくちゃ可愛い～」といったコメントが寄せられていた。