元「モー娘。」石川梨華、誕生日を報告　ミニワンピ×ヒールで色気ダダ漏れ...「41歳と思えない美しさ」

元「モーニング娘。」メンバーでタレントの石川梨華さん（41）が2026年1月19日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を報告した。

「めっちゃワクワクな日々を過ごしてます！」

石川さんは「41歳になりました」と報告し、ミニワンピと網タイツを合わせたコーデや、笑顔のアップショットなど4枚の写真を投稿した。「40代に突入して私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます！」という。

また、「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは大人、セクシーをイメージしました」とのことで、コーデについても「ミニスカートに編みタイツにピンヒールめっちゃ大人セクシーでしょ？ w」、「私がコーディネートしました」と説明していた。

最後は「この分かりやすくて単純な性格は今までも、これからも変わりませんのでそこんとこ、よろしく！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒い花のヘアアクセをつけ、落ち着いたデザインのミニワンピを着用。足元には網タイツと黒いヒールを合わせ、抜群のスタイルを披露していた。2枚目では、ピンクの壁をバックに、白い台に肘をついて座り、微笑んでいた。3枚目では、ピースサインをして笑顔をみせていた。

この投稿には、「とっってもお美しいです～！」「41歳と思えない美しさ」「永遠のアイドルです！」「相変わらずスタイルよくて美脚」「こんな可愛いアラフォーはマジで反則やわ～」といったコメントが寄せられていた。