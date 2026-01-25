「中道」、アキレス腱はやっぱり「辺野古」？　ネット討論会で与野党ツッコミ→野田共同代表は防戦

衆院選の公示が2026年1月27日に迫る中、ニコニコ動画主催のネット党首討論が1月24日に配信され、各党の党首が外交・安全保障などをめぐり論戦を交わした。

衆院解散直前に立憲民主党と公明党の前衆院議員が合流して結党された中道改革連合の立ち位置をめぐり、与野党から相次いで突っ込まれる場面もあった。

「日米同盟おろか、日本の安全を守ることもできません」

討論会では、高市早苗首相（自民党総裁）、野田佳彦・中道改革連合共同代表ら、各党代表が出席した。

話題を集めたのは、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古沖への移設問題をめぐる、高市氏から野田氏への質問だった。

高市氏は「日米同盟は外交保障の基軸というところは一致しているんだろうと思う」とした上で、「普天間飛行場の辺野古への移設については、どういうスタンスを取られるのか？」と質問した。

「公明党は辺野古移設を支持する立場、賛成派だった」とした上で、「立憲民主党は辺野古の建設中止のお考えであったと思う」と指摘。「ここに確固たる方針がないと、日米同盟おろか、日本の安全を守ることもできませんので、どうしてもここは確認させてください」と迫った。