女子ゴルフの金田久美子、ショーパンあわせた私服コーデでかわさい限界突破　「海外、足出しがち」

女子ゴルフの「キンクミ」こと金田久美子選手（36）が2026年1月19日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つショーパンコーデを披露した。

「海外だと余裕で履けちゃう」

金田選手は、「海外、足出しがち」といい、グレーのセットアップコーデやデニムのショーパン姿など、海外でのオフショットを投稿した。

金田選手は、「日本じゃよっぽど暑い日じゃなきゃ私服でショートパンツ履きづらいのに海外だと余裕で履けちゃう、不思議」とつづった。そして、「私世代のおねぇさん方共感してくれると思います」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのトップスとショートパンツのセットアップを着用。夜の街並みをバックに笑顔をみせていた。2枚目では、グレーのパーカーを羽織り、黒いトップスとデニムのショートパンツで撮影。3枚目では、ニットのカーディガンを羽織り、デコルテがみえる黒いトップスとデニムのショートパンツ姿を披露している。

この投稿には、「美脚だからなんでも着こなせる」「美脚すぎます」「あーなんて天使なんでしょか」「脚綺麗すぎる」「何歳になっても輝いてる」といったコメントが寄せられていた。