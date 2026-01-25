嵐、名曲ジャケット写真公開でファン感涙　「智くんかわいい」「翔くん可愛いなぁ」「嵐、最高」

2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月21日、公式インスタグラムを更新。過去のCDジャケット写真を投稿した。

2009年リリースCDのジャケット写真

公開されたのは、2009年3月4日にリリースされた「Believe／曇りのち、快晴」のジャケット写真。「Believe」は、櫻井翔さん出演の映画「ヤッターマン」の主題歌。「曇りのち、快晴」は、大野智さん出演のテレビ朝日系ドラマ「歌のおにいさん」の主題歌で、同作で大野さんが演じた主人公の「矢野健太」名義で発表されたソロ曲だ。

1枚目のメンバー全員がそろったジャケットでは、センターは松本潤さん。長めの髪の毛をオールバックにしてふんわりとまとめたスタイルだ。前列は、相葉雅紀さんが長めの茶髪、櫻井さんは前髪を横に流したヘアスタイルが印象的。後列には、大野さんと二宮和也さんが並んでいる。メンバー全員、黒系のジャケットできめていた。2枚目は、キャスケットをかぶり、スカーフを巻いた大野さんのソロショットとなっている。

この投稿には、「みなさん、お写真が超絶イケメンでカッコいいです」「激カワな矢野健太くん」「人生でいちばん好きなビジュこれ、神」「バキバキに歌って、踊ってる嵐、大ちゃんがカッコよかったです」「気持ちのやり場がないほどカッコよくてキュンキュンしてた」「智くんかわいい」「大野智が宇宙一」「翔くん可愛いなぁ」「17年も？前なの？嵐、最高」といったコメントが寄せられていた。