美女陸上・山本有真、最強カワイイ冬ウェアでスキー＆雪楽しむ　「めっちゃ可愛くて2度見」

パリ五輪・陸上女子5000メートル代表として活躍した山本有真選手（25）が2026年1月21日、自身のインスタグラムを更新。「中学校のスキー合宿ぶり」というスキーなどを楽しんだことを報告露した。

「中学校のスキー合宿ぶりにスキーをしました」

名前さんは、「2026年初投稿」といい、雪景色を背景にしたさまざまなショットを大量20枚の写真と動画で投稿した。「お正月は長野で雪を堪能してきました」と報告した。

つづけて、「夢だったサウナからの雪にダイブが叶いました」とおどけてみせ、「中学校のスキー合宿ぶりにスキーをしました」と楽しんだ様子をつづった。「愛知出身の私からしたらこんな雪国初めてで 最高の景色と一緒に年始を迎えられて幸せでした」としつつも、今後の大会に向けての調整も進めていることを明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、厚めの白いアウターに、ネックウォーマー、黒いボトムを着用。ボアのついた明るいブラウンのキャップをかぶっている。5枚目の写真では、小さいサイズの雪だるまらしいものを手に、笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「2026も競技頑張ってください！」「冬でも美しいですな～」「可愛い過ぎ」「年始からバッチリ可愛く オシャレ」「可愛すぎます」「めっちゃ、可愛くて、2度見してしまった」「めっちゃかわいい」といったコメントが寄せられていた。