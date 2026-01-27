J-CAST ニュース

さとうさおり都議、「やちよの会」立候補予定者の「事故」報告　「身の安全のため、公認を取り消し」

2026.01.27 12:50
政治班

   東京都議会議員のさとうさおり氏が2026年1月27日にXを更新し、自身が立ち上げた会派「やちよの会」の公認で、次期衆院選挙に立候補予定だった西山じん氏が事故にあったことを報告。「身の安全のため、公認を取り消しにします」と明かした。

「本人はやる気だったのですが...」

   さとう氏は27日未明にXで2月8日に投開票が行われる第51回衆議院議員選挙について、「やちよの会公認」で東京1区から立候補予定だとして西山じん氏を紹介していた。

   ところが、それから約8時間後の27日朝にさとう氏は再びXを更新し、西山氏について、「本日7時過ぎ　立候届を提出しに行く途中に事故にあい救急車で搬送先を探している所です」と事故に遭ったことを報告した。

   事故当時の様子についてさとう氏は、「私に電話がかかってきて救急隊と話しましたが、とても心配しています」と説明した。

   また、「本人はやる気だったのですが身の安全のため、公認を取り消しにします」と公認を取り消すことを発表し、「ご期待下さっていた皆様大変申し訳ございません」とつづっていた。

   このポストの元には、「公認取り消しは残念ですが、体が大事」「身の安全のために公認取消って誰かに襲われるってこと？」などの声が集まっていた。

