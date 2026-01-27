J-CAST ニュース

京大医学部卒モデル・今井優里氏が出馬取りやめ　「オジサンの趣味？」やゆに国民民主の議員が激怒の場面も

2026.01.27 12:30
政治班

   国民民主党公認で、衆院大阪7区から立候補を予定していた新人の今井優里氏が2026年1月26日夜、自身のXを更新し、「出馬を取りやめる」ことを発表した。

  • 公示直前に出馬を辞退
    公示直前に出馬を辞退
  • 堀江貴文氏
    堀江貴文氏
  • 公示直前に出馬を辞退
  • 堀江貴文氏

今井氏「現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明」

   今井氏は大阪府出身で、京都大医学部人間健康科学科を卒業。2000年生まれの25歳で、会社員をしながら、会社を経営している。大学在学時からモデルとしても活動し、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が出演する経済ニュースサイト、NewsPicks「HORIE ONE」には進行役で出演していた。

   投稿では、「立候補をすることで、業務関係者に迷惑がかかってしまう恐れがあることが判明し、立候補を取りやめることにいたしました」と報告。また「現時点で、詳細のご説明ができる状態になるかは不明」という。

   そして、次のように謝罪した。

「私についてご存知いただいていました方、本当に、本当に、申し訳ありませんでした」

   投稿を受けて、X上では「残念。若くて未来のある頭の良い方が辞退してしまうのは悲しい」「同世代としてすごく残念と同時に勇気を讃えたい。少なくとも自分の確かな意見がある人だし、またいつか挑戦するのなら応援したい」などの声が。

   一方で、「いくら急な選挙だとして、もう少しきちんと詰めてからやるべきだった」と甘さを指摘する意見もあった。

ホリエモンは「良い政治家になると思う」
続きを読む
1 2
全文表示
今井優里
国民民主党
堀江貴文
衆院選2026
姉妹サイト