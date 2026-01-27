嵐ツアーで航空会社も動く　ピーチが異例の深夜臨時便...発売は「11時3分」

格安航空会社（LCC）のピーチ・アビエーションは札幌で開催されるアイドルグループ「嵐」のコンサートに合わせ、2026年3月13日～16日に大阪（関西）－札幌（新千歳）線の深夜臨時便を運航する。1月27日に発表した。

札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰、受験生にも影響

嵐の最終ツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の日程は、様々な形で話題になっている。

北海道では、札幌市内にある大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で、3月13日～15日にかけて開催する。

25年11月22日の発表後、札幌市内のホテルの宿泊費や航空券代が高騰。SNS上では、ライブ前日に実施される北海道大学の後期日程入試の受験生にも影響が出るのではないかと心配する声が相次いだ。

北大生協は、受験生向けに航空券とホテルがセットになった「フライトパック」と、ホテルだけを予約する「宿泊」の2種類をそれぞれ前期・後期日程ごとに提供している。27日に公開した文書では、「札幌市内大型イベント」の開催を受け、「受験生のためのフライト・宿泊確保のために受験票の提出を求めることがあります」としていた。