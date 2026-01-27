赤間防災相、高市氏ポスターで「ゴミ箱」自作→SNS騒然　「信じられない！」「なんで載せた」の声

赤間二郎防災相（57）が2026年1月26日に米メタのSNS「Threads（スレッズ）」で、高市早苗首相（64）のポスターを装飾として用いた自作の「ゴミ箱」を披露したことが波紋を広げている。

「高市総裁への"愛が強過ぎる"のか、はたまた...」

赤間氏は26日夜にスレッズで、

「【高市早苗総理に失礼じゃない！？】事務所で捨てる空き箱などを使って、自分の部屋用のゴミ箱を作ってみました。空き缶・空き瓶と紙ごみを分けて使える、デュアルuseゴミ箱」

と報告した。実際の写真をみると、ゴミ箱に仕立てたダンボール箱の側面に、自民党が手がけた高市首相のポスターを張り付けている。投稿文では「仕上げの表装は、もちろん"高市早苗総裁"」ともいい、下記のように述べた。

「高市総裁への"愛が強過ぎる"のか、はたまた"総理に失礼"なのか。怒られそうですね。何はともあれ、『日本列島を、強く、豊かに。』」

投稿を受けてスレッズでは、「さすがに失礼だろ」「あかまさん！信じられない！」「自分のポスター貼りなさいよ」「失礼じゃない？って言ってなんで載せたの？」といった声が上がっている。

赤間氏はフェイスブックでも同様の写真を公開した。25年10月21日に発足した高市早苗内閣で国家公安委員長、防災担当相に任命され、26年1月27日に公示された衆院選（2月8日投開票）で7期目に挑む。