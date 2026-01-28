葬儀ブランドと浜辺美波＆目黒蓮出演映画のタイアップパネル展が波紋　中止発表にファン安堵

葬儀ブランド「あんしん祭典」の公式Xアカウントが2026年1月27日、【パネル展の中止のお知らせ】を公開し、ネットの注目を集めている。







「同じ時間帯にホール内で故人をお見送りされているご遺族も」

問題となっていたのは、2月6日公開予定の映画『ほどなく、お別れです』とのタイアップ企画だった。

映画は、女優の浜辺美波さん演じる新人葬祭プランナー・美空と、アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮さん演じる、厳しく指南する葬祭プランナー・漆原がタッグを組み、「最高の葬儀」を目指しながら、見送る人、そして逝く人にも寄り添う物語だ。

あんしん祭典は、「『見送る人にも逝く人にも向き合い、最高の葬儀を目指す』というメッセージは、『期待を上回る最期の想い出体験』を提供することを理念とするあんしん祭典と、深く共鳴するもの」として、コラボレーションCMの放映をはじめとする複数のタイアップ企画を展開していた。

こうした中、波紋を広げたのが「パネル展」の開催だった。あんしん祭典は映画公開日となる2月6日から、あんしん祭典関連各ホールで、作品紹介パネルを集めたパネル展を開催するとしていた。

パネル展の開催に向け、Xでは来場予定のファンに対して、「同じ時間帯にホール内で故人をお見送りされているご遺族もいらっしゃいます」との注意喚起も投稿していた。

葬儀が行われている可能性のあるホールで映画のパネル展を行うという発表に、SNSでは「大切な人が亡くなって悲しんでる人がいる同じ場所で推し活って普通に考えて酷い」「葬儀と同時開催！？！？ 別々の時間にやるんだろうなという思い込みで途中まで読んでたわ...」など困惑の声が相次いだ。