長時間フライト「あなたならどこに座る？」話題のミームにGACKTさん真剣回答　「最悪の場合、墜ちる」

歌手のGACKTさんが2026年1月28日、Xで話題の「長時間フライト座席選びミーム」をめぐる持論を投稿し、話題を集めている。

機内にはヴィジュアル系レジェンドらが揃い踏み

「これから8時間のフライトです。あなたならどこに座りますか？」

Xで1月下旬頃から流行しているミームだ。長時間フライトを予定しているという飛行機の座席に、人気のアニメキャラクターや「ゆるキャラ」、VTuber、果ては国会議員などが飛び飛びに座っている画像を添えた画像が人気を集めている。

密室空間となる機内での席選びをめぐり、「推しキャラ」の隣の席を選んだり、キャラクター同士の関係性を考えたりと、盛り上がりを見せている。

こうした中、GACKTさんが反応したのは「ヴィジュアル系」メンバーが揃った「座席選びミーム」の投稿だった。自身もヴィジュアル系シンガーとして活動する「我が為ミケ」さんが投稿したもので、豪華メンバーが揃った機内の画像を添えている。

左手奥の通路側は「T.M.Revolution」の西川貴教さん、通路を挟んだ窓際はL'Arc～en～Cielのhydeさん。奥から2列目の左側窓際はSHAZNAのIZAMさん、一席空けてGLAYのTERUさん。右手通路側はTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉さん、一席空けてJanne Da Arcのyasuさん。3列目は左側窓際にSOPHIAの松岡充さん、一席空けてSIAM SHADEの栄喜さん。右手通路側はLa'cryma ChristiのTAKAさん、一席空けてLUNA SEAの河村隆一さん。そして最前列が両隣を空けた中央にGACKTさん、右手通路側に黒夢の清春さん、中央にDIR EN GREYの京さんが配置されている。