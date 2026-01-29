中道・米山隆一氏の「除雪」でSNSざわつく　分散させて溶かす方法だが...「誤解されるのも何なので」と削除

中道改革連合の米山隆一前衆院議員による「除雪」の様子がSNSで拡散され、波紋を広げている。

米山氏は2026年1月28日、Xでその意図を説明し、批判の声に反論した。

「なんでわざわざ路肩に寄せた雪をぶちまけてるの？」

波紋を広げたのは、米山氏が衆院選（2月8日投開票）で選挙区にしている新潟県長岡市で行った街宣演説の際の除雪をめぐる動画。

米山氏はXで「マルイ中之島店での街頭演説前に、除雪です。4区の中でも地域によって積雪量は大きく異なり、中之島それ程でもなかったので、2人で10分ほどで出来ました。雨にも負けず、雪にも負けず、急な解散にも負けず（笑）、頑張ります！」として、大きなスコップを手に、自らまとめられた雪を撒く除雪作業を行う様子を写した動画を投稿した（現在は削除済み）。

この動画は、「米山隆一がヤバ過ぎる 自分が街宣演説をするため、路肩に寄せてあった雪を道路にぶちまけだしてしまう」などとして拡散され、厳しい声が相次いだ。

ひろゆきこと実業家・西村博之氏も同調し、Xで「この人は、なんでわざわざ路肩に寄せた雪をぶちまけてるの？ 迷惑系Youtuber？」としている。

SNSでは、道路に雪を撒く除雪方法をめぐり「みだりに道路に物件を堆積し、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為」を禁止する道路法第43条に違反するものではないかとの声も上がった。