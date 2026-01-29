J-CAST ニュース

国民・牛田茉友議員、日刊スポーツ報道に「元メディア出身者として、憤りを感じます」　Xで反論

2026.01.29 16:30
政治班

   国民民主党の牛田茉友参院議員が2026年1月29日、Xで日刊スポーツによる報道内容に疑問を呈した。

  • 国民民主党の牛田茉友参院議員。2025年夏の参院選で初当選した
  • 政見放送は牛田氏の古巣、東京・渋谷のNHK放送センターで収録された
「玉木氏はニヤけが止まらず...」

   牛田氏が言及したのは、日刊スポーツが28日に公開した「【衆院選】国民・玉木雄一郎氏デレデレ『牛田茉友が横に...』女性議員ツッコミ『若干失礼』」との記事だった。

   記事では、党の公式YouTube配信で政見放送を撮影したことを報告する玉木雄一郎代表の様子について、「玉木氏はニヤけが止まらず『牛田茉友、横にいるから、こっち間違っちゃいかん、と思ってさ』。伊藤（孝恵参院議員）氏から『それなんか、若干、私に失礼なの気づいてました？』とツッコまれ、玉木氏は笑い崩れた」などと伝えていた。

   牛田氏はこの記事を引用し、「この記事について、いくつか申し上げたいことがあります」と指摘。

   「まず前提として、選挙期間中に、特定の政党や候補者に対して意図的に不利な印象を与えかねない放送や記事は、健全な民主主義の発展という観点から、極めて慎重であるべきだと考えます」とした。

   元NHKアナウンサーである牛田氏は、「選挙に臨む際の姿勢、言葉の選び方、見出し一つが持つ影響力については、繰り返し注意され、叩き込まれてきました」と振り返り、「だからこそ、今回のような記事が公示日後というタイミングで出されていることに、率直に強い疑問を感じます」と述べた。

「メディアの良心そのものが問われる部分」
