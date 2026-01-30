れいわ・大石あきこ共同代表、「他陣営の妨害行為」情報拡散に「デマ」主張　自陣営は「投票呼びかけに集中」

れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年1月29日にXで、大石氏の陣営が「他陣営の妨害行為をしている」とするインターネット上の情報について、「デマ」だと主張した。

「流れるデマに負けず集中しよう」

X上では、特定の候補者を批判するプラカードを掲げた人物の動画や画像が拡散しており、これが大石氏陣営の関係者だとする情報が広まっている。

大石氏は、「大石あきこ陣営が『他陣営の妨害行為をしている』というのはデマです」と反論。大石氏陣営は「『大石あきこ』『比例はれいわ』の投票呼びかけに集中しています」と主張した。

「『妨害』とされる行為」については、「見ていないので判断できません」とした。

続けて、「どの陣営が妨害した、どの党が共闘してきた、どの党が躍進...流れるデマに負けず集中しよう」と呼びかけていた。