STARTO社カウントダウンコンサート、配信不具合問題で「お詫びクーポン」配布　ファンの反応割れる

大みそかに開催されたSTARTO社のカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信視聴チケットを購入した人に向け、「お詫びのクーポン」が配布されたとしてSNSで話題を呼んでいる。

「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑」

問題となったのは、2025年12月31日に東京ドームで開催された年末のカウントダウンコンサートのオンライン配信をめぐるトラブルだった。

アクセス過多によりログインや視聴に関する不具合などが相次いでいたとして、STARTO社所属のタレントのファンクラブが運営する「ファミリークラブオンライン」は26年1月3日、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』配信不具合のお詫びと見逃し配信期間延長のご案内」を公開した。

「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしました」と説明した上で、見逃し配信の日時を延長するとしていた。

視聴チケットの価格は、ファミリークラブ会員で3900円、一般で4400円（いずれも税込）だった。