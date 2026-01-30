「最年長レースクイーン」片瀬亜乃、結婚していた　お相手は人気ダンサー「リアルアキバ嫁としても頑張ります」

モデル・レースクイーンの片瀬亜乃さん（40）が、2026年1月29日にXを更新。結婚していたことを明かした。
「今後も楽しく舞っていきます！」
片瀬さんはXで、アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」メンバーのけいたんさん（41）と、「昨年9月に結婚いたしました」と発表。キャラクター「ミニオン」のペアルックを着た2ショットを公開した。
片瀬さんはこうつづった。
「父からの教えが 悲しいときは踊るんだよ♪ と言われ続けていたのですが常に踊ってる人とのご縁に恵まれました。今後も楽しく舞っていきます！」
Xユーザーからは「うわ、びっくりした！ おめでとうございます！」「たのしげ写真！ いいねいいねー」「けいたんさんもリスペクトしてるので嬉しい限りです 末長くお幸せに」などのコメントが寄せられている。
片瀬さんはインスタグラムでも、けいたんさんとの私服2ショットを公開。「リアルアキバ嫁としても頑張ります！ 温かく見守っていただければ幸いです」と投稿した。
片瀬さんは年齢非公表だったが、1月8日、Xで「40歳の最年長レースクイーンです！」と明かし、「年齢を感じない」「全然見えない」などと注目を集めた。
