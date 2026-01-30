稲田朋美氏は安倍晋三元首相を裏切った？　本人「デマ」と否定、銃撃事件直前にも応援演説に

自民党・稲田朋美前衆院議員が2026年1月30日、故安倍晋三元首相を「裏切った」とする情報はデマだとXで否定した。この投稿に添付された動画では、22年の参院選で安倍氏とともに大分県で応援演説したとも説明している。

「総理を裏切って怒らせたとかそんなことないです！」

稲田氏は政調会長時代の16年、当時の安倍政権下で「性的志向・性自認に関する特命委員会」を設置し、21年には超党派の合意案をとりまとめた。そして23年6月、性的マイノリティーに対する理解を増進するための「LGBT理解増進法」が可決・成立。

だがこの法律を巡って、いわゆる「保守派」から「安倍さんを裏切った」などの批判を受けていると、稲田氏は23年6月21日付の朝日新聞の記事で述べている。その後もSNS上では、「安倍元総理を裏切った」などの批判が書き込まれている。

稲田氏は1月30日、「安倍元総理を裏切った、泣かせた説はデマです」とXに投稿。清和政策研究会（安倍派）で役職も務めていたとし、「裏切ったなら出ていくか追い出されています」と説明した。

投稿の動画でも、稲田氏は「（安倍氏は）亡くなられる直前に福井に来られて、私の出版記念パーティーにも来てくださいました」と説明。稲田氏は実際、地元・福井県内で開催した『強くて優しい国』の出版記念パーティーで安倍氏が登壇している様子を、22年4月9日のX投稿で報告している。

さらに稲田氏は、「6月は参院選の応援に福井まで来ていただいて、亡くなられる直前の7月にも一緒に大分に参議院の応援に行っているので、私が総理を裏切って怒らせたとかそんなことないです！！」とも説明。当時、安倍氏が福井県や大分県に行っている様子についても、稲田氏は22年6月29日、同月30日の投稿で報告している。