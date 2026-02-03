「かなり問題発言」高市首相の外為特会「ほくほく発言」　田崎史郎氏「マーケットが開いていたら一気に円安に」

高市首相の円安ほくほく発言が波紋を広げている。2026年2月2日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）では首相のほくほく発言を政治ジャーナリストらが問題視、発言した時間によっては危なかったという。

首相は「為替変動にも強い経済構造を作りたいとの趣旨で」と弁明したが

発端は高市首相が1月31日に川崎市で行った応援演説である。

「今、円安だから悪いと言われるけれども輸出産業にとっては大チャンス。外為特会（外国為替資金特別会計）の運用は今ほくほく状態です」と発言した。この発言に野党は一斉に反発、それに対し高市首相は自身のXで「私は円高と円安、どちらが悪いということではなく、為替変動にも強い経済構造を作りたいとの趣旨で申し上げた」と弁明している。

この高市発言についてコメントを求められた政治ジャーナリストの田崎史郎さんは「これ、かなり問題発言ですよ。話したのが土曜日の午後2時半ごろなんですね、マーケットが開いていないんですよ。もしマーケットが開いていた時にこの発言をしたら一気に円安に振れる。大きな問題になったと思う」と話した。危なかったという。

毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子さんも「円安はもちろん、メリットデメリット両方ある。メリットは高市さんが言ったとように輸出業者にとってはいいが、逆に円安の影響で物価高の大きな要因になっている。エコノミストの話を聞いても今はデメリットの方が大きくなってきていて、円安を是正しなければといけないという議論が多い。高市さんはどうしても強い国を作りたくて、大企業に目はいくが生活者レベルの末端の人たちまで目がいっていないとずっと言われてきた。今回こういう発言に（その考えが）表れたという感じがする」とほくほく発言を批判した。