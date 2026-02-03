J-CAST ニュース

きゃりーぱみゅぱみゅさんが「突然のママ垢」投稿　「みなさんどうしてるんですか？」に共感の声続々

2026.02.03 14:15
エンタメ班

   タレントで歌手、モデルとしても活動するきゃりーぱみゅぱみゅさんが2026年2月2日、保育園をめぐるX投稿を行い、共感を集めている。

「みなさんどうしてるんですか？（突然のママ垢）」

   きゃりーぱみゅぱみゅさんは23年3月に俳優の葉山奨之さんと結婚。24年10月には、第一子を出産したことを報告している。

   26年1月26日の投稿では、「お願い...保育園入れますように...！」と切実な思いをつづり、「9日間連続ワンオペ」と子育てに奮闘している様子を明かしていた。

   その後、2月2日夕に「保育園落ちた」と投稿。まさかの結果に、「みなさんどうしてるんですか？（突然のママ垢）」とヘルプを募った。

   きゃりーぱみゅぱみゅさんの投稿には、「落ちたら認可外保育かベビーシッターを雇うかの2択だったので早めに検討を」「認可外に一時的に入れて空きを待つしかないですよね...。あとは病児保育の事前申し込み、ファミサポさんの事前申し込みは必須です。もう利用されてるかもされませんがシッターとの契約とか...」など、先輩ママ・パパからのアドバイスが寄せられた。

   21年5月に第一子を出産している元「でんぱ組.inc」の古川未鈴さんは、「きゃりーちゃん、、！　当時私も落ちたけど最終案内みたいなやつが、、！　第一希望ではなかったけど、、！　くるかも、、！　滑り込めたことがあったよ、、！　頑張れ、、！　なんとか、、！」とエールを送っている。

   「えっ！！！　きゃりーさんでも保育園落ちるとかあるんですね　勤務時間にしたら短くなってしまうのでしょうか　働く女性に優しい環境になってほしい」「芸能事務所で、保育施設できればいいけどね」「芸能人でも落ちるのやばくない？　普通の仕事より多忙なイメージ強いのに」といった声も寄せられており、芸能人であっても避けられない保育園問題として、共感や驚きの声が広がっている。

