きゃりーぱみゅぱみゅさんが「突然のママ垢」投稿　「みなさんどうしてるんですか？」に共感の声続々

タレントで歌手、モデルとしても活動するきゃりーぱみゅぱみゅさんが2026年2月2日、保育園をめぐるX投稿を行い、共感を集めている。

「みなさんどうしてるんですか？（突然のママ垢）」

きゃりーぱみゅぱみゅさんは23年3月に俳優の葉山奨之さんと結婚。24年10月には、第一子を出産したことを報告している。

26年1月26日の投稿では、「お願い...保育園入れますように...！」と切実な思いをつづり、「9日間連続ワンオペ」と子育てに奮闘している様子を明かしていた。

その後、2月2日夕に「保育園落ちた」と投稿。まさかの結果に、「みなさんどうしてるんですか？（突然のママ垢）」とヘルプを募った。

きゃりーぱみゅぱみゅさんの投稿には、「落ちたら認可外保育かベビーシッターを雇うかの2択だったので早めに検討を」「認可外に一時的に入れて空きを待つしかないですよね...。あとは病児保育の事前申し込み、ファミサポさんの事前申し込みは必須です。もう利用されてるかもされませんがシッターとの契約とか...」など、先輩ママ・パパからのアドバイスが寄せられた。

21年5月に第一子を出産している元「でんぱ組.inc」の古川未鈴さんは、「きゃりーちゃん、、！ 当時私も落ちたけど最終案内みたいなやつが、、！ 第一希望ではなかったけど、、！ くるかも、、！ 滑り込めたことがあったよ、、！ 頑張れ、、！ なんとか、、！」とエールを送っている。

「えっ！！！ きゃりーさんでも保育園落ちるとかあるんですね 勤務時間にしたら短くなってしまうのでしょうか 働く女性に優しい環境になってほしい」「芸能事務所で、保育施設できればいいけどね」「芸能人でも落ちるのやばくない？ 普通の仕事より多忙なイメージ強いのに」といった声も寄せられており、芸能人であっても避けられない保育園問題として、共感や驚きの声が広がっている。