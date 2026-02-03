登録者66万人の人気YouTuber、「尿膜管遺残症」で入院＆手術 発症直後はへその痛みで「地獄を見た」

チャンネル登録者数66.3万人の人気YouTuberグループ「えびじゃ / EvisJxp」が2026年1月30日に公式YouTubeチャンネルを更新し、リーダーのフジさんが「尿膜管遺残症」で入院したことを明かした。

「赤い丸がへそからどんどん出てくるのよ。マジで痛くて」

「フジが手術することになりました」と題した動画では、手術を明日に控えて病室のベッドに横たわるフジさんが登場。お見舞いに来たメンバーに、自身が「尿膜管遺残」だと明かした。尿膜管遺残とは、胎児期に退縮するはずの尿膜管が残存する状態のこと。この残った尿膜管が細菌感染により炎症すると赤みや腫れ、膿、痛みなどの症状を引き起こす。

フジさんによれば、韓国旅行中にへそから悪臭を伴う膿が出てきて、そこから約2週間はへその痛みが続き「地獄を見た」という。一度発症すると手術をして取り除かない限り生涯で30～50％再発する可能性があるため、今回手術を受けることにしたと説明する。

ちなみに帰国後、すぐに病院へ行き、処方された5日分の抗生物質を飲んでいたのだが、4日経っても症状は改善されなかったそう。むしろ、へその中から異物が出てきたとし「赤い丸がへそからどんどん出てくるのよ。マジで痛くて」と振り返った。

翌日、無事に手術は終了。退院後にフジさんは「退院したぜ」とメンバーにお腹を見せ、へその部分にはガーゼが貼られていた。フジさんによると、手術に1時間かかったほか、へその形成にも1時間がかかったとのこと。「こんな大事になるとは。へそごときで」と率直な思いを語った。なお、発症の原因は「（へそを）洗ってなかったから」といい、「僕がインフルエンサーとして皆様に言えることは、へそは洗え。しっかりとね。たまにでいいからへそは洗えってこと」と注意喚起した。