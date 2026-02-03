森高千里似の歌声で話題...保田圭「鬼レンチャン」カラオケ成功で100万円　「モノマネチャレンジしてみようかな」

アイドルグループ「モーニング娘。」元メンバーで歌手の保田圭さん（45）が、2026年2月2日にインスタグラムを更新。1日に放送されたバラエティ番組「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）で、100万円を獲得したことをあらためて報告した。

「なんとかクリアできて本当に良かった 感無量です」

保田さんは「鬼レンチャン」で、名曲のサビを音程を外さずに10曲連続で歌えるか挑戦する人気コーナー「サビだけカラオケ」に登場。2023年1月放送回に出演した際は9レンチャンと、惜しくも成功ならなかったが、今回は見事10曲連続クリアし、100万円をゲットした。

保田さんは26年2月2日に更新したインスタグラムで、「3年越しにようやくリベンジを果たすことができました」と報告した。

10曲目に選んだのは、椎名林檎さんの「人生は夢だらけ」だったが、「今まで歌ってきた歌の中でもかなり難しい曲」だったという。「慣れない3拍子や音の飛び方にかなり悪戦苦闘」したと明かしつつ、「なんとかクリアできて本当に良かった 感無量です」と喜びを語った。

番組放送中には、SNSで「元モーニング娘の保田圭さんって歌声が森高千里に似てない？」「保田圭ちゃんの歌声が森高千里にしか聴こえない」などの声が上がっていた。

保田さんの耳にも届いていたそうで、「事務所の大先輩である森高さんのお声に似てると言って頂いてとても光栄です 今度モノマネチャレンジしてみようかな」とつづった。

コメント欄には「うちも歌声聞いた瞬間もう森高千里さんにしか聞こえませんでした」「やっぱり森高千里さんにお声似てると言われたんですね！ 私もそう思ってました」「モーニング娘の時から歌はうますぎたよね」「歌うますぎでした！椎名林檎さんの歌すごくよかったです おめでとうございます！！」などと書き込まれている。