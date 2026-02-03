J-CAST ニュース

れいわ・大石晃子氏「恥を知れ！」、NHKを罵倒　党首討論切り抜き動画で独自主張「削除対応をやめると発表すべき」

2026.02.03 17:25
政治班

   れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年2月3日にXで、選挙期間中の党首討論は「フルオープンにするべき」と主張した。NHKに対し、SNS上の党首討論の切り抜き動画について削除申請するべきでないと非難した。

  • 大石晃子氏のインスタグラム（＠oishiakiko.osaka）より
  • 高市早苗首相のX（＠takaichi_sanae）より
  • 大石晃子氏のX（＠oishiakiko）より
「何のために党代表が時間をかけて出席した？」

   NHKでは、2月1日放送の「日曜討論」で党首討論が行われた。

   大石氏は、NHKの公式Xにメンションを付けて「NHKよ」と切り出し、「選挙期間中の党首討論まで切り抜き動画削除申請して国民びびらせてどうするんだ」と訴えかけた。

   「恥を知れ！今すぐ削除対応をやめると発表すべき」と非難し、党首討論の動画は「そもそもフルオープンにするべき」と主張した。

   さらに、「何のために党代表が時間をかけて出席した？国民主権、知る権利のためだぞ」と訴えた。

   最後に、「※高市早苗自民総裁は討論スルーマザー」と、高市早苗首相が腕を痛めて治療するためとして、番組を欠席したことを皮肉った。自民党からは、田村憲久政務調査会長代行が代わりに出演していた。

れいわ新選組
大石晃子
衆院選2026
