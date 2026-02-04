「『痛み』のわかる政治は難しい」　高市首相「日曜討論」欠席騒動、共産・社民の抗議文に鈴木貴子氏が抗議

自民党の鈴木貴子広報本部長が2026年2月3日にXを更新。1日放送のNHK「日曜討論」を高市早苗首相が欠席したことに対して日本共産党と社会民主党が抗議文を出したことに反論した。

「相手を思いやる気持ちが必要」

生放送で党首討論が行われた「日曜討論」に欠席した高市首相。同日にXで「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました」「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明していた。

一方、この欠席に対し野党からは批判が集まり、2日に共産党と社民党は首相宛に「議論の場から逃げる姿勢に強く抗議する」といった内容の抗議文を送付したと報じられた。

鈴木氏はこの報道を引用し、「『議論の場から逃げる姿勢』と決めつけ非難する方には、"痛み"のわかる政治は難しいでしょう」と非難した。

また、ハッシュタグでは「政治は想像力」「相手を思いやる気持ちが必要」とつづっていた。

さらに「日曜討論」を欠席して遊説を行っていたことを指摘する返信に対しては、「残りの六日間の選挙戦に臨むにあたり最善の策、治療と痛み止めを講じた」「自民党として田村政調会長代行が出演」「危機管理を講じた」と返答し、「加えて、念のためですが、、、NHK日曜討論は総選挙における公的討論番組ではありません」とつづっていた。