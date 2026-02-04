「仮面ライダーアマゾン」主演の元俳優「退院しましたぁ！！」妻・ひし美ゆり子が報告　腎臓の摘出手術受けていた

特撮ドラマ「ウルトラセブン」のアンヌ隊員役などで知られる、俳優のひし美ゆり子さん（78）が、2026年2月3日にXを更新。夫で、「仮面ライダーアマゾン」アマゾン役を務めた元俳優の岡崎徹さん（77）の退院を報告した。

「医療発達は驚異的！」

漫画家の村枝賢一さん（58）が1月30日、Xで、岡崎さんが腎臓がんを患い、片方の腎臓の摘出手術を受けたと報告。ひし美さんはこの投稿を引用し、「傷跡が痛いだけで本人は時間が経てば『日にち薬』『早くみんなに会いたいな～』と申しております」と明かした。

31日には、「『あと3回寝たら退院だね』指折り数えている夫」「術後翌日『歩いて貰います！ 寝ていたらダメですよ 回復が遅くなる』手違いで紛失した病院履き替わりに革靴履いてリハビリだったんだって！」と、岡崎さんの元気そうな様子を報告。「医療発達は驚異的！ 火曜日に腎臓摘出手術→翌週火曜日退院だ！」とつづっていた。

そして2月3日、「岡崎徹は退院しましたぁ！！」と投稿。道の駅での食事も楽しんだと明かした。

Xユーザーからは「良かったです！ ご無理されないようにですね！」「ビバ！退院！ さすがアマゾン！ 超回復！！」「アマゾンの驚異的な回復力の源はアンヌ隊員の愛のパワーですね」「退院おめでとうございます いつまでも仲良くお元気でいてください」などのコメントが寄せられている。

岡崎さんが店長を務める「画廊cafe THOR」のXは、定食を食べる岡崎さんの写真を公開。「明日からcafeに立って皆さんと話したいと とても元気！」と明かした。

ひし美さんは25年4月、岡崎さんとの結婚と、熊本県への移住を発表し、注目を集めた。