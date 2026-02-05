コロチキ西野創人「痩せれない理由」話す　「モチベを気にするな」...そう語る真意とは

お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2026年2月3日にYouTubeを更新。「【10選】痩せれない理由を発表します【ダイエット】【筋トレ】」と題し、ダイエットに必要な意識を説いた。

「とりあえずやったら後からモチベ上がってくる」

西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。

2月3日のYouTubeでは「質問めっちゃ来る」ということで、西野さんが考える「あなたが痩せれない理由10選」を発表した。

1つ目は「モチベ（モチベーション）を気にしすぎ」。よくモチベーションを保つ方法を聞かれるというが、西野さんは「モチベとかってあんまなくて」。モチベーションが上がったからトレーニングをする、節制しだすというのが間違いで、「とりあえずやったら後からモチベ上がってくる」とした。

そして「モチベ上がり待ちはホンマに危険やと思います」「先動く。もうこれです」と持論を語った。

次に「孤独を恐れている」。仲の良い友達から飲み会などに誘われても、ダイエットしたいなら断るべきとのこと。「ダイエットなんてせんと、俺らと飲もうや！ ノリ悪いな！ とか言ってくる友達、もうほんま大したことない」。

「人に頼らない」のもNGだという。西野さんはダイエットに詳しい人に話を聞いたり、妻に自炊をお願いしたりしているといい、「人の協力あってのダイエットやなって思う」と語った。

そのほか、「『でも』とか『だって』とか言う」「覚悟を決めれない」「○○はうらやましいよなとか言うてまう」「習慣を作れない」「カロリー計算しない」「キャラを作れない」「今やらない」を挙げていた。