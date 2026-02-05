年始からインフルエンザ、筋肉断裂　人気YouTuber、松葉づえ姿で災難続きを語る

人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2026年2月3日に個人のYouTubeチャンネル「ロードシルク」を更新し、撮影中のアクシデントにより筋肉断裂を起こすなど年始から災難続きだと報告した。

鬼ごっこ企画で足をひねる

「大怪我しました」と題した動画でベッドの上に座り込むシルクロードさんは、「この姿を見てわかる通りの感じでございます」とし、包帯でぐるぐる巻きにした左足と松葉づえを披露。「ここ最近、色々と散々な目に遭ってます」「色んな不運が続いてて」と嘆いた。

シルクロードさんは年始早々にインフルエンザを発症し、小さい子どもたちに移してはいけないと考え、家族と離れて撮影スタジオに一人で籠っていたという。久しぶりに罹患したため「身体が痛すぎて、ダル過ぎて」といい、39度の高熱に悩まされたと明かした。

その後インフルエンザが完治し、学校をロケ地とした鬼ごっこ企画の撮影を行ったシルクロードさん。しかし、スモークを焚いた教室で鬼と遭遇して全速力で逃げようとしたところ、気温の低さとスモークで床が濡れていたためにバランスを崩し、左足首を内側にひねったまま滑ったという。その瞬間、左足首が「真横を向いていた」といい、「（足が真横を）向いた時にたしかに聞こえたんですよ。『ブチブチ』って」と振り返った。

病院でレントゲンを撮ったところ、シルクロードさんによれば「筋肉と骨が裂けてるみたいな状態になってた」という。現在は早期完治を目指し、現在はなるべく足を動かさないように松葉づえ生活をしていると述べ、「年始から散々でした。インフルエンザからの筋肉断裂という」と話していた。