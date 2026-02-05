米山隆一氏、過去の「棺桶体験」動画拡散で説明と警鐘　「流石に今のSNSの状況は行き過ぎ」

衆議院選挙に中道改革連合から立候補している米山隆一氏が2026年2月5日にXを更新。SNS上に出回っている、自身が棺桶に入る動画について説明した。

「誰かがそれと分からない様に切り抜いているだけ」

4日からSNS上で出回っている、米山氏が棺桶に入り花などを添えられている動画。一部ネット上からはネガティブな反応があり、米山氏は5日にこの件についてXで言及。動画について「数年前の、何かのイベントの葬儀屋さんの『体験葬儀』のブースに並んで参加した時の動画を、誰かがそれと分からない様に切り抜いているだけ」と説明し、「何でもかんでも非難されても何と言ってみようもありません」と呆れたようにつづった。

また、その後のポストで米山氏は、「私も率直に言って記憶から消えていた1年半前のこの動画をわざわざ掘り出して切り取って『不謹慎だ！』『けしからん！』と仰る方がやってきて驚きを禁じ得ません」と困惑。最後には、「流石に今のSNSの状況は行き過ぎだと思います」と警鐘を鳴らしていた。

この一連のポストに米山氏の元には、「イベントの体験コーナーで体験したらネットから怒られるのさすがに怖すぎる」「この体験報告のポストで批判するのはいかがなものか」という声が集まっていた。