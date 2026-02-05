「激ヤセ」話題の元木大介、個性的革ジャン姿でイケおじ全開　「ホンマに素敵」「顔小さいですね」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が、2026年2月3日にインスタグラムを更新。革ジャンに身を包んだ近影を公開した。

「痩せてないですよ」

元木さんはインスタグラムで、レザーブランド「Y'2 LEATHER（ワイツーレザー）」の展示会を訪れたと報告。ダブルのレザージャケットにデニムパンツ、キャップ、アイウェアというコーディネートの写真を公開した。

元木さんは「是非皆さんも革ジャンを」と呼びかけた。

コメント欄には「元木さんはやっぱり革ジャンが似合いますね」「元木さん顔小さいですね～」「珍しいパターンの革ジャン かっこいい～！ デニムも全面のポケットが可愛さとかっこ良さを秘めてますね 素敵ですね」「最近のオシャレ好きなまろやかな笑顔 ホンマに素敵」などと書き込まれている。

「またお痩せになりましたか？」とのコメントには、「ありがとう 痩せてないですよ」と返信している。

元木さんは、現役引退した頃と比べて、20キロ減量したことを公表している。25年12月8日放送の「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）では、7年前の同番組で「糖尿病（2型）」と診断され、コーチ時代に受けた血液検査では「足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もあると言われ」たと明かした。生活改善の結果20キロ減量し、医師からは「かなりしっかりと管理されている」と、健康状態にお墨付きをもらっていた。