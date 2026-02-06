J-CAST ニュース

「『私のことどのくらい好き？』と聞かれたら」　女性タレント陣を総なめにした東方神起の言葉としぐさ

2026.02.06 16:45
リサーチ班

   東京ドーム公演33回と海外アーティストでは最多の記録を誇る韓国の人気グループ東方神起がデビュー20週年を迎えた。2026年2月5日のトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に、東方神起のチャンミンさんとユンホさんが出演、恋愛トークでスタジオは歓声と悲鳴に包まれた。

ファーストサマーウイカが「もう変になってる」

   2人がスタジオに入ってくると20年来のファンというファーストサマーウイカさんは緊張しっぱなしで、いとうあさこさんから「もう変になってる」とからかわれる。40代にさしかかろうとしている2人に女性タレント陣から質問の嵐である。

   若槻千夏さんが「美容室に帰ってきた彼女から『髪を短く切りすぎた』と言われたら？」と聞くと、ユンホさんが「まず（髪を切ったことに）気づいたほうがいいですよね、『あ、短くなった』と」と言う。若槻さんが「早い！」と感動した。

   ユンホさんが「そして『短くなった今の方が好き』と言います」と答えるとスタジオから歓声があがった。若槻さんは「歳を重ねるごとにモテるタイプだと思う」。

   チャンミンさんは「お！髪切ったなあ～」と明るく答えると、周りから笑いがおきる。「短いのは気に入らないか、じゃあ、カツラを探してみる？」と話し、大爆笑となった。冗談でなぐさめるチャンミンさんの態度に周囲から「やさしい」の言葉も出るが、若槻さんは「やさしいというかオモロ」。

ユンホさんが手首を彼女に触らせる仕草で、また歓声
