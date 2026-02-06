人気ピアニスト「客寄せパンダ」扱いでチケット高額に？　一部批判に本人「誤解」と反論、その経緯とは

世界的に活動する人気ピアニストの角野隼斗（すみの・はやと）さん（30）が、チケット代が高すぎるなどとネット上で炎上しているとして、料金設定などについて公式Xで説明した。

角野さんは、東京大学の大学院を修了した後、ピアニストとして活動を始めた異色の経歴で知られる。

「ヘルシンキフィルの来日ツアーが炎上している」

国際コンクールのグランプリ受賞後、2020年に東大総長大賞を受けて注目を集めた。翌21年には、ショパン国際ピアノコンクールでセミファイナリストに選ばれるなど頭角を現し、シカゴ響など著名なオーケストラと共演を重ねている。

角野さんは、そのルックスでも注目を集め、島村楽器の札幌ステラプレイス店が同年12月27日、「イケメンすぎてその場にいた女性陣の目がハートになっていました」とXで投稿したほどだ。

人気に火が点いて、25年11月に横浜市内で行ったソロピアノリサイタルが、チケット枚数でギネス世界記録に認定された。26年1月1日に自らのインスタグラムで結婚を発表し、妻との2ショットを披露すると、「美男美女」とメディアでも紹介された。

順風満帆にも見られていたが、フィンランドのヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団と10月に共演を行うことが主催者の公式Xなどで2月1日に発表されると、クラシックファンの一部から、疑問や批判の声が上がった。

それはまず、投稿されたチラシに指揮者の名前がないということだった。角田さんの名前が大きく出されているだけで、失礼ではないかと指摘された。また、チケット代が1万5000円～3万円することについても、高すぎるのではないかとの声が出た。

その背景には、角田さんが「客寄せパンダ」扱いにされており、その人気を理由にチケット代を上げているのではないかとの疑念まで持たれた。

これに対し、角田さんは2月5日、「ヘルシンキフィルの来日ツアーが炎上している」と公式Xで明かし、自らの所感をつづった。