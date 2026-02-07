「たぶん割り込んでくるな」ぶつかり、そのまま先に乗車され　驚きから怒りへ...通勤トラブルの末路

駅や電車内でのマナーは、多くの通勤・通学者が日々気にしていることの一つだ。

一般社団法人日本民営鉄道協会が実施した「駅と電車内のマナーに関する調査」では、「乗降時のマナー（駆け込み乗車、乗車列への割り込み等）」が、利用者の不満としてあげられている。混雑する時間帯ほど、ちょっとした行動がトラブルにつながりやすいことがうかがえる。

関西から上京して約5年が経ち、都内へ通勤している中村翔太さん（仮名・30代）も、駅のホームで忘れられない出来事を経験した。

並んでいる列から外れて立つ男性

「いまだに満員電車には慣れなくて、毎日かなり気を張っています」

中村さんは、片道1時間以上かけて通勤している。ある日の帰宅途中、乗り換えようとホームの列に並んでいた。

そのとき、列の少し外れた位置に立つ年配の男性が目に入った。

「見た瞬間に、『あ、たぶん割り込んでくるな』と思いました」

駅では、乗車列を無視して先に乗ろうとする人を見かけることが多いという。中村さんは、列への割り込みに強い抵抗感があったそうだ。

そこで、列を守るつもりで、男性が前に出られないような位置取りをした。そして、電車が到着したのだが――。