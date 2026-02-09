「まだまだ未熟」「力が非常に足りなかった」れいわ・大石晃子共同代表、敗戦見通し＆議席数大きく減の情勢に悔しさ

衆院選の投開票日を迎えた2026年2月8日、れいわ新選組の大石晃子共同代表は、報道各社の出口調査で、公示前議席の8議席から大きく議席を減らす見込みと報じられていることに「非常に悔しい」と述べた。東京都内の党の開票センターで会見での一幕だ。

また、大石氏は衆院大阪5区で立候補しているが、小選挙区では落選の見込みと伝えられている。大阪5区は、日本維新の会、前議員の梅村聡氏が当選確実の見通しだ。

「数字という意味でまだまだだった」

大石氏は、前回の衆議選で3議席から9議席に増え、委員会で席が確保できていたことに触れ、後退となることに悔しさをにじませた。また、山本太郎代表の力が大きかったことに

「私はまだまだ未熟であった。力が非常に足りなかったと自分自身としては受け止めております。私自身が代表の代わりに、テレビに出ましたけれども、爪痕を残しましたけれども、やはり数字という意味ではまだまだであった可能性が高かった」

と反省した。

山本代表は1月21日、病気療養のため、無期限の活動休止に入ると発表。しかし、報道各社の調査でれいわの苦戦が報じられると、2月5日から、山本代表の街頭演説を全国各地で行っていた。