チームみらい、当選者の「名前を知りたい」→沈黙動画が拡散　安野党首妻が説明「数字だけ速報された時のもの」

チームみらいの安野貴博党首の妻・黒岩里奈氏が2026年2月9日にXで、衆院選の開票会見で司会の黒岩氏が「（当選者の）名前を知りたい」と言った後、安野氏らが沈黙する場面がSNS上で拡散され波紋を広げていたことについて、「まだ当確者の名前が報道されておらず、獲得議席の数字だけ速報された時のもの」と説明した。

「この12日間、私たちのチーム全力で戦ってきた結果」

チームみらいは8日、衆院選の開票会見を配信。投票が締め切られた20時過ぎ、安野氏は7議席獲得確実の速報を目にしたとみられ、「7！ やりました！」と喜び、高山聡史幹事長とともにガッツポーズをした。

その後、黒岩氏が「（当選者の）名前を知りたいですね」と言った後、安野氏や高山氏は約40秒沈黙した。その後、黒岩氏が「（配信を）5000人見てくださってます、ありがとうございます」と話をつなぐも、再び約40秒沈黙。黒岩氏が「これをじっと待つ以外の方法ってあるんですかね？」と疑問を呈したあと、安野氏に議席獲得確実の報道についてコメントを求めた。

安野氏は、「この12日間、私たちのチーム全力で戦ってきた結果――まだ誰が当選しているのかはわからないですが......目標としておりました5議席以上を獲得できそうな見込み......これできたということなんですかね？ できたということで、本当に嬉しく思っております」と話した。

Xでは、この沈黙の場面が切り抜かれ拡散。「名前を知りたい」と発言したのは記者だとする投稿もあった。「自分の仲間の名前も知らんのかい！」「放送事故を起こしてしまうw」「候補者が14人しかいないのに名前すら覚えてないって...どういうこと？」といった批判的な声が寄せられていた。

一方で、「議席数しか情報ない段階では？」といった指摘も投稿されている。