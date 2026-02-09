「ONE PIECE」ルフィ役オーディションは不合格だった　声優・山口勝平さんのデビュー秘話

2026年2月9日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に声優歴38年のベテラン山口勝平さんが出演、ONE PIECEへのオーディションや日本アカデミー賞授賞式に出席した秘話を話した。

「ウソップは口がでかいので、いつもしゃべっている感じ」

山口さんはONE PIECEのウソップ、魔女の宅急便のトンボ、犬夜叉の犬夜叉役でもおなじみのベテラン声優。ONE PIECEが好きで、主人公ルフィ役のオーディションを受けたが不合格だった。ウソップ役はオファーが来たそうだがなかなか大変だったと明かした。

「ウソップはとにかく口がでかいので、いつもしゃべっている感じなんですよ。ついつい声が張りがちになって劇場のような長丁場になると、声がカスカスになってしまう」

声優同士は仲が良く、出演者同士の「謎ルール」が存在するという。ONE PIECEの「麦わら一味」の謎ルールは、アフレコ収録日に誕生日が重なった人は仲間にうなぎをおごる、というもの。山口さんは「普段からたこ焼きパーティーをやったりして仲はいいんですが、ルフィ役の田中真弓さんが言い出した謎ルール」と話す。

MCの設楽統さんが「収録日と誕生日が重ならなければ？」と問うと「もうそれはセーフです」と山口さん。月曜レギュラーの井戸田潤さんは「セーフって、嫌がっているじゃないですか」とツッコミを入れていた。

山口さんは「毎年、年の始めにスケジュールを確認します。誕生日重なっていないよな？と」、周囲は笑いに包まれた。今年は言い出しっぺの田中さんの誕生日が収録日と重なり、山口さんは「田中さんからうなぎをおごられた」。