雪の中「スク水ステージ」物議、アイドル運営が謝罪と説明　「サプライズ衣装」「本人の強い希望と自己判断」

アイドルグループ・プランクスターズが2026年2月9日に公式Xを更新し、メンバーの愛成来来さんが8日の「さっぽろ雪まつり」のステージでスクール水着を着用してパフォーマンスしたことについて謝罪と説明を行った。一方、直後にそのときの写真を使った宣伝ポストを投稿し、物議を醸している。

「寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るようにと」

プランクスターズは「自由奔放悪餓鬼集団」というコンセプトで活動している。問題となっているのは、8日にさっぽろ雪まつりでの観覧無料のアイドルライブ。大雪が降るそのステージで愛成さんはスクール水着を着用した状態でパフォーマンスを行い、手に持ったソフトクリームを食べる一幕もあった。

このパフォーマンスにファンからはエールが集まった一方、ネット上からは、「どんな季節だろうがこの格好は無くない？」「公共の場で無いわ」という声が集まっていた。

こうした批判を受け、運営は8日に公式Xで謝罪文を投稿。経緯について、メンバーが事前に報告せずに着用した「サプライズ衣装」だったと説明し、「該当メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断」と説明した。

一方、運営は「ご不安・ご不快な思いをされた皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪。再発防止策として、「イベント出演時の事前報告義務の強化、そして寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るようにと強く伝えております」とつづった。