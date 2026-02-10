BDネタバレ元格闘家、損害賠償3000万円に困惑...どのように算出したのか「理解できないところある」

元格闘家ユーチューバーのジョビン（39）が、2026年2月9日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）オーディションの内容を漏洩したことを謝罪した。

朝倉「ガチで訴えようと思っています」

今回の「情報漏洩」問題を巡り、BDの朝倉未来CEO（33）は2日にTikTokのライブ配信を行い、ジョビンが自身のメンバーシップで、「BreakingDown19」オーディションの内容を「ネタバレ」して金を稼いでいたことに怒りを示し、法的措置を取ることを示唆した。

動画の中で朝倉は「ガチで訴えようと思っています。俺個人的にはどうでもよくて無視してたけど、ブレイキングダウンのオーディションの内容、ネタバレを選手にしゃべらせるみたいな。メンバーシップで儲けているみたいなので、ブレイキングダウンとしてしっかり法的措置をしようと思っています。ガチでやります」と語り、こう続けた。

「こっちは製作費とかめっちゃかかっているし、オーディション映像を作るのに手間もかかっている。壮大な製作費がかかっている。それを自分のメンバーシップで話したりして、金を稼いでいるみたいなので、内部の人たちがガチでキレてる」

法的措置を予告されたジョビンは、ここまで沈黙を貫いてきたが、BD運営サイドから動きがあったことから、ユーチューブを更新し現状を報告した。

ジョビンは動画の冒頭で、「先日、僕のジョビンチャンネルのメンバーシップ限定配信を行い、その中で『ブレイキングダウン19』のオーディション内容に関する情報漏洩がありまして、それによってブレイキングダウンに迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。他の人を巻き込んで迷惑をかけてしまったので、本当に反省している」と謝罪し、BD運営サイドから書面が届いたことを明かした。