1000万円超会計の太客にぎわう「六本木バブル」に笑うキャバ嬢　ホストクラブの規制問題どうなる？　ナイト業界展望

ナイトワーク業界はグレーな人間、グレーな商売が蔓延るからこそ毎日がデンジャラス。毎年どころか毎日のように事件やトラブル、ビッグニュースが舞い込むため、歓楽街が静かな日など存在しない。

だからこそ刺激的なわけで、人々を惹きつけるのだとは思うが、2025年は特に「激動の年」に見えた。なぜなら風営法改定、脱税による摘発、有名キャストの素行が次々と暴露されるなど、非常に目まぐるしい状態だったのである。

たぶんおそらく、年をまたいだだけでは歓楽街の在り方がまるっと変わることはない。しかし、僅かな変化は必ず起こるものだから、筆者である私の主観を混ぜつつ、2026年のナイト業界を予想していこう。

ホストクラブの規制はどうなる？

2025年6月28日から悪質店撲滅のために、風営法の一部が改定された。内容としては色恋営業と掛け（ツケ）の禁止に加え、広告表現に規制が入るなど厳しいものだ。「○億円プレーヤー」の肩書さえもNGとなり、ランキングや役職の廃止など「ホストクラブの目玉」のような部分が消え、苦戦を強いられた店も多いという。

しかし、2025年12月、業界団体の日本ホストクラブ健全化推進協議会（JHCA）が10月に制定していた自主規制の一部緩和を発表。ランキングの再開や役職の公言が許容されるようになり、「これらを大々的に使った営業や売り込みは禁止」という細やかな条件のもとで新ルールが導入された。

おそらく、この調子なら2026年中には注意点を継続しつつ、過去に限りなく近い状態に戻ると予想される。完全に元通りにするのは難しく、歓楽街でトラブルが起きないなどまず有り得ないため、国は引き続き目を光らせるだろうが、よほど大きな問題が舞い込まない限りこれ以上制度がキツくなる可能性は低いだろうか。

また、2024～2025年にかけては店の摘発も増えた。大々的に宣伝しておきながら風営法を取っていないコンカフェが次々とガサ入れの対象となり、閉店ラッシュを迎えていたのである。キャバクラに関しても六本木の有名店が脱税で大騒ぎとなり、今までは甘く見られがちだった部分の「テコ入れ」がさらに激しくなる見込みだ。

ルールを度外視した店が多い点は全く否定できないので、こうした意味でのクリーン化には賛成意見が多い。昔のように「数字さえ立てていれば何でもアリ」なのは消え、2026年は諸々の対策をしっかりと練った慎重な店が生き残ると私は考えている。