ミラノ五輪・ブルガリア代表の銅メダリスト、空港セキュリティで止められてしまう...ハプニングのなぜ

2026.02.11 12:44
スポーツ班

   ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転で銅メダルを獲得したブルガリア代表テルベル・ザムフィロフ選手が2026年2月10日にインスタグラムを更新。空港セキュリティに止められている自身の動画を公開し、反響を集めている。

  • ブルガリア代表テルベル・ザムフィロフ選手（写真：PA Images/アフロ）
「警備員さんが最高でした！」

   現地8日に行われたスノーボード男子パラレル大回転の3位決定戦で、ザムフィロフ選手は2022年北京五輪銀メダルのスロベニア代表ティム・マストナクとほぼ同着のフィニッシュとなり、写真判定の結果、銅メダルを獲得していた。

   ザムフィロフ選手はインスタグラムに空港セキュリティを通っている自身の動画を公開。パーカーにジーンズと、一見ラフな恰好のザムフィロフ選手がゲートをくぐった瞬間、赤色の警告ランプが点き、セキュリティスタッフに止められる様子が収められていた。

   しかし、ザムフィロフ選手がパーカーの内側から首にかけた銅メダルを取り出すと、空港スタッフは「ワーオ！」と感嘆。また、「コングラチュレーション」と祝福の言葉を送りながらカメラに向かってサムズアップを見せており、ザムフィロフ選手も「センキュー！」と喜んでいた。

   なお、ザムフィロフ選手は「The security guy was the BEST!!!　Thank you（警備員さんが最高でした！ありがとうございます）」とつづっていた。

テルベル・ザムフィロフ
ミラノ五輪2026
