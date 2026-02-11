辻本清美氏「中道の代表選には出られません」誤情報に言及　「辻元さんは...」泉健太氏が事情説明

立憲民主党の辻元清美参院議員が2026年2月10日にXを更新し、中道改革連合の代表選をめぐって、誤情報に言及した。

泉健太氏「辻元さんは『中道』所属議員ではなくって...」

中道をめぐっては、8日に投開票が行われた第51回衆議院選挙の大敗を受けて、共同代表の野田佳彦氏、斉藤鉄夫氏が辞任の意向を明かした。これを受け、代表選が12日告示、13日投開票という日程で行われる。

この代表選について、あるXユーザーが新代表として辻元清美氏が「浮上」と、あたかも辻本氏が立候補するかのようなポストを投稿。代表選に意欲を示している泉健太氏は10日にこのポストを引用し、「アホいうたらあかんよ」と苦言。「辻元さんは『中道』所属議員ではなくって、『立憲』所属の参院議員ですから、中道の代表選に出る権利は持っていません」と説明した。

また、辻本氏も同日に泉氏のポストを引用し、「はい、そうなんです。私、立憲民主党の参議院議員なので、中道の代表選には出られません」とつづっていた。