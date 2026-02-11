J-CAST ニュース

「007」ボンドガールつとめたミシェル・ヨー、大物夫と額をコツン　ミラノ五輪の開会式で...仲良し2ショット

2026.02.11 09:30
   ハリウッド俳優のミシェル・ヨーさん（63）が、2026年2月7日（日本時間）にインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の開会式に参加したことを報告した。ヨーさんは2023年からIOC（国際オリンピック委員会）委員をつとめている。

  • ミシェル・ヨーさんのインスタグラム（＠michelleyeoh_official）より
    ミシェル・ヨーさんのインスタグラム（＠michelleyeoh_official）より
夫はFIA元会長・ジャン・トッド氏

   2026年2月7日のインスタグラムでは、夫で国際自動車連盟（FIA）の元会長、ジャン・トッド氏（79）と開会式会場で撮った、額を寄せ合う2ショットを公開した。別の投稿でも開会式の様子を写真を交えて紹介している。

   ヨーさんは、1997年公開の映画「007 トゥモロー・ネバー・ダイ」でボンドガールを務めた。他の代表作に「グリーン・デスティニー」（2000年公開）「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」（2022年公開）などがある。

