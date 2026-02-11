「007」ボンドガールつとめたミシェル・ヨー、大物夫と額をコツン　ミラノ五輪の開会式で...仲良し2ショット

ハリウッド俳優のミシェル・ヨーさん（63）が、2026年2月7日（日本時間）にインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の開会式に参加したことを報告した。ヨーさんは2023年からIOC（国際オリンピック委員会）委員をつとめている。
夫はFIA元会長・ジャン・トッド氏
2026年2月7日のインスタグラムでは、夫で国際自動車連盟（FIA）の元会長、ジャン・トッド氏（79）と開会式会場で撮った、額を寄せ合う2ショットを公開した。別の投稿でも開会式の様子を写真を交えて紹介している。
ヨーさんは、1997年公開の映画「007 トゥモロー・ネバー・ダイ」でボンドガールを務めた。他の代表作に「グリーン・デスティニー」（2000年公開）「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」（2022年公開）などがある。
In Milan for the opening of the Milano Cortina Olympic Games ❄️— Jean Todt (@JeanTodt) February 7, 2026
The Olympic spirit once again brings the world together through sport, unity, and shared values. Sharing this moment with my wife, Michelle Yeoh, makes it especially meaningful.
Wishing all the athletes an… pic.twitter.com/YM3FqGfU2H