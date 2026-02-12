「俺をなめるな、と。5回W杯出てる男やぞ、と」　サッカー長友佑都選手が「ちょっとイラッとする」相手

2026年6月に開幕するサッカーワールドカップに向けて日本代表選手たちも調整に余念がない。2月9日のトークバラエティー番組「けるとめる」（フジテレビ系）では、FC東京所属で今回のW杯日本代表入りしている長友佑都選手にTravis Japanの松田元太さんがインタビューで指導法などを聞いた。

子どもには、いろんなボールに触らせるのが効果的なトレーニング

松田さんにとってサッカーは幼稚園の頃から親しんだ思い入れのあるスポーツだ。番組は「日本代表長友SP対談in沖縄」と題して、松田さんがサッカーボールをやりとりしながら長友さんにいろいろな話を聞いて行く。

まず、「家にいてもボールタッチがうまくなる方法」。

「僕も家で子どもたち（4人とも男の子）にいろんなボールを蹴らせているが、やわらかいボール、小さいボール、逆に大きいボールを蹴らせてトレーニングさせている。（ボールには）左右（の足）同じように触れた方がいい。子どもは何も言わないと、利き足しか触らない。左足を多めに触らせるとか、アウトやインもそうだし、後ろの部分、足の裏も含めて（すべての部分が使えるように）脳を鍛える。そうすると逆に利き足が生きてくる」

ボールタッチのコツを松田さんに伝授した。

松田さんは「家で子どもとも真剣勝負をする？」と聞く。

長友さんは「時おりあおってくることがあるから、ちょっとイラッとする」と話すと、スタジオでVTRを見ていたTravis Japanのメンバーたちが大笑い。長友さんは「俺をなめるな、と。5回W杯出てる男やぞ、と」と話すと、メンバーの口から「かっこいい」「さすが」と感嘆の声がもれた。