「オレ理解できない」長嶋一茂を困らせたカーリングの常識　日本代表が「選抜チーム」にならない事情

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子が2026年2月12日にスタート、日本は過去2大会連続で「ロコ・ソラーレ」がメダルを獲得し、今大会は「フォルティウス」が金を狙う。

初戦の対スウェーデン戦を前に、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「羽鳥パネル」で解説・応援した。番組では、コメンテーターや司会者のど素人丸出しの珍質問が愉快なのだが、この日も連発となった。

「長い間付き合っていかないと、わかりにくいんですよ」

さっそく玉川徹さん（ジャーナリスト）が、「なぜ代表選手を選抜制にせず、チームごとの出場なの？ 野球だってサッカーだって、それぞれの所属チームは別々だけど、国の代表はその中から優秀な選手でチームは作って（いるのに）」と疑問を持った。

ゲスト解説は平昌オリンピック・カーリング日本代表だった山口剛史選手。初歩的な質問にも丁寧に答える。

「コミュニケーションがまず一つ大事でして、即席で作ってもなかなかうまくいかないんです。スキップという司令塔がほかの3人に、こういう言葉で伝えたときは攻めが強いですよとか、これは守りっていう要素を含んでいますよって......。長い間付き合っていかないと、わかりにくいんですよ」

と説明した。