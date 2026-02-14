ヒカル、「一番いいなと思ってる」女性の存在明かす　恋愛の考え方も変化「俺自身が変わんないと」

人気YouTuberのヒカルさんが、2026年2月10日に同じく人気YouTuberのラファエルさんとコラボした動画をアップ。スピード離婚で話題となったヒカルさんが、女性関係や恋愛における考え方などについて語った。

「今はもう本当仕事モードなんで」

ヒカルさんは、2025年5月31日に進撃のノアさんと「交際0日婚」を発表。しかし、12月19日に離婚を発表し、半年ほどのスピード離婚となった。

そんなヒカルさんは、今回の動画の中で、「今一番仲良くしているというか、一番いいなと思ってる...」と女性関係についてポツリ。すると、ラファエルさんは「えぇ、彼女？」と驚いた。

これにヒカルさんは「そこはいったん伏せるんですけど、まあみたいな感じの...」とにごしながらも、「今はもう本当仕事モードなんで、仕事かその子と会うかみたいな」と明かした。

ラファエルさんが「タレントさんでしょ？」と聞くと、ヒカルさんは「全然違います」とピシャリ。女性は20代で、出会いはカフェだという。何回もカフェで遭遇し、そのうちに写真を撮影することになり、さらに連絡先を交換することになったのだそうだ。

また、ヒカルさんは、恋愛における考え方の変化も語った。これまでは価値観の相違を感じると別れることが多かったが、今では「価値観違って当たり前なんじゃないか、ってなったんですよ」「まったく同じ価値観の人なんて探しても世の中にいないじゃないですか」と考えるようになったという。

続けて、「なのに1個、2個違っただけで違うってなってたら、それが違うんじゃないかってなったんですよ。これを繰り返したら、一生それ出会えないから、俺自身が変わんないと、これは話にならないなと思ったんですよ」話していた。